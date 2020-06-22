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Бокс

Стивенсон – о возможном сопернике Ломаченко: Он – монстр

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Чемпион полулегкого веса боксера охарактеризовал

#Стивенсон, #Ломаченко

Источник – Boxing Scene.

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон хотел бы встретиться в ринге с соотечественником Джервонтою Дэвисом.

Об этом заявил сам боксер.

“Я считаю, что Танк [Джервонта Дэвис] по-настоящему талантливый боец. Он – монстр. Он уже обогнал многих из нас, потому что до того момента, как я только стал профессионалом, он уже был чемпионом мира. Так что я думаю, что Танк чертовськи потрясающий боец. И если мы с ним когда-нибудь сойдемся в рамках одной весовой категории, у нас получится отличный поединок. Я думаю, это будет по-настоящему большой бой. Мы с Танком покажем отличное шоу. Но я не уверен, что в ближайшее время он сможет спуститься в мою весовую”, – сказал Стивенсон.

Ранее, Ломаченко и Усик высмеяли технику Виталия Кличко.

Источник: champion.com.ua
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