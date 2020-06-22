Понедельник, 22 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксТаиландский чемпион превзошел Мейвезера, закончив карьеру с 54 победами
Бокс

Таиландский чемпион превзошел Мейвезера, закончив карьеру с 54 победами

AdminНет комментариев
Добавлено

Флойд не сможет больше похвастаться своим рекордом без поражений

#Менайотін

Источник – TalkSport.

Чемпион мира по версии WBC в минимальном весе Ванхенг Менайотін решил завершить профессиональной карьеры.

Об этом заявил сам боксер.

“Я решил, что будет хорошо, если я закончу с боксом. Я чувствую свое тело и понимаю, что сейчас лучший момент для того, чтобы завершить выступления. Хочу сказать спасибо всем фанатам, которые поддерживали меня”, – сказал Менайотін.

Таиландский боксер повесил перчатки на гвоздь, одержав 54 победы на профессиональном уровне. При этом Ванхенг ни разу не проиграл. Таким образом, Менайотін побил рекорд Флойда Мейвезера, который завершил выступления статистике 50-0.

Читайте также:  Сауля Альвареса готовы побить: назвали имя боксера

Стоит отметить, что Менайотін формально побил рекорд Мейвезера еще в августе 2018 года, когда одержал 51 победу. Однако все это время сохранялся шанс, что таиландец проиграет и рекорд Мейвезера по количеству боев без поражений устоит.

Ранее, Мейвезер планирует провести несколько выставочных боев.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Президент WBC: Бой Фьюри с Джошуа – обычная спекуляция

Эксперт ESPN: Я не уверен, что Джошуа сможет победить Усика

Арум – мудак! Уайт жестко раскритиковал промоутера Ломаченко

Головкин: Мне трудно говорить или я закончу карьеру в ближайшие годы

Президент WBC: Фьюри нужно выиграть два боя, чтобы выйти на Джошуа

Закрыть