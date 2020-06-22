Таиландский чемпион превзошел Мейвезера, закончив карьеру с 54 победами

Флойд не сможет больше похвастаться своим рекордом без поражений

#Менайотін

Источник – TalkSport.

Чемпион мира по версии WBC в минимальном весе Ванхенг Менайотін решил завершить профессиональной карьеры.

Об этом заявил сам боксер.

“Я решил, что будет хорошо, если я закончу с боксом. Я чувствую свое тело и понимаю, что сейчас лучший момент для того, чтобы завершить выступления. Хочу сказать спасибо всем фанатам, которые поддерживали меня”, – сказал Менайотін.

Таиландский боксер повесил перчатки на гвоздь, одержав 54 победы на профессиональном уровне. При этом Ванхенг ни разу не проиграл. Таким образом, Менайотін побил рекорд Флойда Мейвезера, который завершил выступления статистике 50-0.

Стоит отметить, что Менайотін формально побил рекорд Мейвезера еще в августе 2018 года, когда одержал 51 победу. Однако все это время сохранялся шанс, что таиландец проиграет и рекорд Мейвезера по количеству боев без поражений устоит.

Ранее, Мейвезер планирует провести несколько выставочных боев.