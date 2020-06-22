За бой против Льюиса Виталий Кличко заработал 1,4 миллиона долларов

17 лет назад состоялся поединок Леннокс Льюис – Виталий Кличко

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Источник – klitschko-brothers.com.

За поединок с британцем Ленноксом Льюисом, который состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center, украинец Виталий Кличко получил 1,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Промоутер боксерского вечера Гэри Шоу предложил выставить против Льюиса украинца. Седрик Босвел, у которого уже был подписанный контракт на бой с Виталием, начал бунтовать, но гонорар в размере 15 тысяч долларов привел расстроенные чувства Седрика в порядок. Виталий за этот бой заработал 1,4 миллиона долларов. Гонорар Леннокса Льюиса составил 7 миллионов долларов.

Интересно, что боксерская общественность Лос-Анджелеса восприняла смену соперника с энтузиазмом. За 10 дней до боя на шоу было продано всего 4 500 билетов, а после объявления, что новым соперником Леннокса Льюиса станет первый номер рейтинга WBC Виталий Кличко 10 000 билетов было продано в течение четырех часов (!). Наконец, на момент остановки боя Виталий вел на картах всех трех судей-58:56, а когда прилетел после боя в Германию, немецкие фаны специально к приезду украинца вывесили транспарант Народный чемпион.

Напомним, Хэй не включил братьев Кличко в ТОП 10 супертяжей в истории бокса.