Фьюри назвал идеальное место для третьего боя с Уайлдером

Тайсон хочет вернуться в Лас-Вегас
#Фьюри, #Уайлдер
Источник – BoxingScene.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри после завершения пандемии коронавирус не против провести матч-реванш с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе.
Об этом заявил сам боксер.
“Я бы предпочел, чтобы это произошло в доме Цыганского Короля – в Лас-Вегасе, штат Невада.
Не могу дождаться возвращения на забитые арены, как это было в последнем бою между мной и Уайлдером. Надеемся, однажды мы соберем новый стадион в Лас-Вегасе на 45 тысяч человек. Если и найдется тот, кто сможет продать его, то надеюсь, что это будет Цыганский Король в его новом доме”, – сказал Фьюри.
Ранее, Уайт Фьюри обвинил в лукавстве.
Источник: champion.com.ua