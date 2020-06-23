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Бокс

Фьюри назвал идеальное место для третьего боя с Уайлдером

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Тайсон хочет вернуться в Лас-Вегас

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – BoxingScene.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри после завершения пандемии коронавирус не против провести матч-реванш с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе.

Об этом заявил сам боксер.

“Я бы предпочел, чтобы это произошло в доме Цыганского Короля – в Лас-Вегасе, штат Невада.

Не могу дождаться возвращения на забитые арены, как это было в последнем бою между мной и Уайлдером. Надеемся, однажды мы соберем новый стадион в Лас-Вегасе на 45 тысяч человек. Если и найдется тот, кто сможет продать его, то надеюсь, что это будет Цыганский Король в его новом доме”, – сказал Фьюри.

Ранее, Уайт Фьюри обвинил в лукавстве.

Источник: champion.com.ua
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