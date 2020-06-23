Гірн призвал Усика не боксировать с Уайтом

Промоутер отреагировал на заявления главы Top Rank Боба Арума
#Гірн, #Усик
Источник – Boxing News 24.
Украинскому боксеру Александру Усику не стоит проводить бой с Ділліаном Уайтом.
Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.
“Я не хочу, чтобы Усик и Вайт проводили поединок. Это очень рискованный бой для обоих, потому что они оба хотят получить титульный бой. А если предложить им это, то они скажут: Что? Почему мы должны боксировать?
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Знаю, что Усик готов драться с любым соперником. Но его и Диллиана интересуют только поединки за чемпионский пояс. Они не должны боксировать друг с другом. Усик и Вайт является обязательными претендентами по линиям WBO и WBC соответственно”, – отметил Гірн.
Напомним, Паркер хочет драться с Усиком.