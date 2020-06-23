Гірн призвал Усика не боксировать с Уайтом

Промоутер отреагировал на заявления главы Top Rank Боба Арума

#Гірн, #Усик

Источник – Boxing News 24.

Украинскому боксеру Александру Усику не стоит проводить бой с Ділліаном Уайтом.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Я не хочу, чтобы Усик и Вайт проводили поединок. Это очень рискованный бой для обоих, потому что они оба хотят получить титульный бой. А если предложить им это, то они скажут: Что? Почему мы должны боксировать?