Гірн: Усик может провести бой с Джошуа весной

Украинец является одним из главных претендентов на чемпионский пояс

#Гірн, #Усик

Источник – Boxing News 24.

Украинский боксер Александр Усик меньше, чем через год может выйти на титульный бой против Энтони Джошуа, если тот к тому времени не потеряет пояса IBF, WBO, WBA.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он будет драться в следующем бою, а потом Александр Усик. У нас есть проблема с Усиком. Он должен получить шанс побороться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа сразится с ним весной.

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Некоторые обязательные претенденты не являются бойцами, которые больше всех на свете заслуживают титульного боя. Диллиан Уайт – один из тех, кто больше других заслуживает драться за титул. Поэтому давайте предоставим ему такую возможность”, – отметил Гірн.

Напомним, Паркер хочет драться с Усиком.