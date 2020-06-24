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Бокс

Арум: Бой Ломаченко – Лопес должен пройти со зрителями

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Поединок двух боксеров планируют провести осенью

#Арум, #Зеленский, #Ломаченко

Источник – Yahoo Sports.

Бой между чемпионом WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофімо Лопесом должен быть со зрителями.

Об этом заявил известный американский промоутер Боб Арум.

“Нам нужны зрители. Знаю, что билеты на бой Ломаченко – Лопес НЕ будут дешевыми. Поэтому надо дать фанатам что-то, чтобы оправдать их затраты. Это может быть еда, сувениры, напитки и прочие подобные вещи. Мы можем сделать классный ивент, который запомнят абсолютно все “.

Учитывая гонорары Ломаченко и Лопеса, нам просто необходимо получить некий доход от продажи билетов. Это поможет провести данное шоу. Но для начала нужно обезопасить всех участников мероприятия”, – сказал Арум.

Напомним, что поединок двух боксеров должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавирус встречу перенесли.

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Ранее, Ломаченко и Усик высмеяли технику Виталия Кличко.

Источник: champion.com.ua
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