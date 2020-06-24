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Де Ла Хойя собирается вернуться в бокс

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Золотой мальчик был чемпионом мира в шести весовых категориях

#Де Ла Хойя

Источник – sport.ua.

47-летний американский боксер Оскар Де Ла Хойя, известный под прозвищем “Золотой мальчик” собирается вернуться в бокс ради большого боя против бойца высокого уровня в весовой категории 160 фунтов.

Об этом сообщает Boxingnews 24.

Американец, который был чемпионом мира в шести весовых категориях, рассказал, что окончательное решение примет, когда увидит, как в ринге смотрится 54-летний Майк Тайсон, экс-чемпион в супертяжелом весе, который готовится к возвращению в бокс.

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Тайсон поразил поклонников бокса видеороликами своих тренировок, и, пожалуй, Де Ла Хойя получил мотивацию, наблюдая за ним. Оскар говорит, что планирует проверить, как рефлексы Железного Майка Тайсона смотреться в его выставочном матче, а затем и сам примет решение о своей собственной карьере.

Прошло 12 лет с того времени, как Де Ла Хойя последний раз дрался в ринге, проиграв Мэнни Пакьяо досрочно в 8-м раунде (6 декабря 2008 года). Перед тем боем де Ла Хойя сильно сгонял вес, спустившись на категорию ниже, с 154 до 145 фунтов, и он был похож на “живого зомби”.

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Ранее Де Ла Хойя включил Ломаченко в тройку лучших боксеров мира.

Источник: champion.com.ua
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