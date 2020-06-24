Фьюри: Никто из лучших супертяжеловесов не победил бы меня

Тайсон Фьюри назвал себя величайшим боксером в истории

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Источник – sport.иа.

Никто из великих боксеров в истории не смог бы победить чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

Об этом рассказал сам боксер.

“Никто из лучших супертяжеловесов в истории не победил бы меня. Ни Тайсон, ни Али, ни Форман.

Это касается и Джо Луиса, Леннокса Льюиса, Кена Нортона, Рокки Марчиано, Флойда Паттерсона, Джани Танни, Джона Л. Салливана.

Во-первых, я очень большой. Во-вторых, я очень сильный. В-третьих, у меня слишком много стилей для них”, – отметил Фьюри.