Фьюри не уверен в победе Джошуа над Усиком

Тайсон Фьюри прокомментировал бой с Энтони Джошуа

#Фьюри, #Джощуа, #Усик

Источник – klitschko-brothers.com.

Действующий чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сомневается в бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Об этом рассказал сам боксер.

“У меня никогда не было уверенности в том, что я выйду на ринг с Джошуа. Как я могу быть уверен в этом? Джошуа необходимо боксировать с Кубратом Пулевым и Александром Усиком. Как я могу быть уверенным, что он не проигрывает этим бойцам?

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Кроме того, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что и я одержу победу над американцем Деонтеем Уайлдером. Возможно, ему хватит одного раунда, чтобы разгромить меня. И все, как говорится, спокойной ночи… На пути к этому бою очень много препятствий. Поэтому я ненавижу говорить о гипотетические поединки. Не могу сказать, что наш бой с Джошуа наверняка состоится. Но если мы оба победим в двух следующих поединках, конечно, это произойдет”, – рассказал Фьюри.

Напомним, Фьюри отказался сотрудничать со скандальным советником.