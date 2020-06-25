Фьюри отказался сотрудничать со скандальным советником

Через Кінахана под угрозой был бой Фьюри с Джошуа

#Фьюри, #Арум

Источник Daily Telegraph.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после негативной реакции ирландских властей на его сотрудничество с Дэниелом Кінаханом решил отказаться от его услуг.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“На выходных я много общался с Тайсоном Фьюри, и мы оба пришли к решению, что я, Top Rank и Фьюри будут вести все переговоры о будущих боях. Будет ли это бой с Джошуа, или с Уайлдером, или с кем-то еще. мы проинформировали Эдди Гирная об этом. Он знает, с кем вести переговоры. мы с Тайсоном долго это обсуждали. Все должно быть именно так.

Это снимет многие вопросы.Мы общались с Дэниелом, которого мы с Тайсоном оба любим, уважаем и восхищаемся им, и он понимает, что это лучший способ вести переговоры для команды Тайсона. И Тайсон и я обсуждали это с Дэном, и он согласился и пожелал нам удачи. Он хочет только добра для Тайсона Фьюри.

Мы работаем сейчас со спортивными аренами в Неваде и Техасе, чтобы провести этот бой Фьюри-Уайлдер в декабре. Также мы будем вести переговоры с Эдди Гірном и Джошуа и с любой спортивной ареной, которая захочет принять бой Фьюри-Джошуа при условии, что Джошуа победит Пулева, а Фьюри – Уайлдера”, – отметил Арум.