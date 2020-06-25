Стала известна новая дата боя Уайт – Поветкин

Боксеры поспорят за титул временного чемпиона мира по версии WBC

#Вайт, #Поветкин

Источник – isport.ua.

Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с участием британца Диллиан Уайта (27-1, 18 КО) и россиянина Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО) состоится 22 августа 2020 года в британском городе Эссекс в Matchroom Boxing.

Об этом сообщает Boxing News 24.

Поединок станет четвертым по счету и завершит серию под названием Бойцовский лагерь, организованной в поместье семьи Гирная.

Шоу будет проходить без участия публики. Ожидается также проведение женского боя между Кэти Тейлор (15-0, 6 КО) и Амандой Серрано (37-1-1, 27 КО), а также поединка Мартина Баколи с Сергеем Кузьминым.

Августовский мероприятие будет транслироваться в Великобритании по системе PPV, а США турнир покажут на платформе DAZN.

Ранее, Гірн призвал Усика не боксировать с Уайтом.