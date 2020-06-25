Стивенсон: Бой с Ломаченко выйдет очень интересным

Молодой американец готов встретиться с Василием в ринге
#Стивенсон, #Ломаченко
Источник – FighHype.
Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон желает провести бой с чемпионом WBC Franchise, WBA и WBO в легкой весовой дивизионе Василием Ломаченко.
Об этом заявил сам боксер.
“Я действительно хочу получить поединок с Ломаченко. Но я буду готов встретиться с ним только в том случае, если он не проиграет Теофімо Лопесу. Если Василий защитит титулы и спустится в весе, то, думаю, у нас с ним получится очень интересный поединок.
Ведь я уже спарринговал с ним. Так так ли он хорош, как говорят? Так, нет сомнений. Это невероятный боксер. Но могу сказать, что во время спаррингов я дрался с ним на равных. А сейчас я только улучшил свои навыки”, – заявил Стивенсон.
Ранее Арум заявлял, что бой Ломаченко – Лопес должен состояться со зрителями.