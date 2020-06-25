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Бокс

Вторая допинг-проба Беспутіна оказалась положительной

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Друг Ломаченко во второй раз попался на допинге

#Беспутін

Источник – Boxing Scene.

Вторая допинг-проба российского боксера Александра Беспутіна показала положительный результат.

Об этом заявил боксер Раджабов Бутаєв.

“С того момента, как Беспутін отказался проходить тестирование VADA за несколько недель до боя, даже после того, как я заплатил все сборы за него и за себя, он все еще не хотел подписывать и возвращать документы VADA. Я считаю, что все, что он и его команда скрывали помогло ему выжить в нашем бою, но справедливость восторжествовала”, – отметил Бутаєв.

Напомним, что в январе первая попытка Беспутіна тоже показала наличие запрещенных веществ. Ее сделали после боя Беспутін – Бутаєв.

Источник: champion.com.ua
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