Беленюк: Усик и Ломаченко объединяли Украину – от Запада до Востока

Жан Беленюк прокомментировал отношение к Александра Усика и Василия Ломаченко

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Источник – Чемпион.

Украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко следует сконцентрировать свои силы на боксе, а не на политике.

Об этом рассказал украинский борец и народный депутат Жан Беленюк.

“Что касается Усика, то, на мой субъективный взгляд, я бы на его месте сконцентрировался на занятии спортом. А политика, политические моменты – это уже потом, со временем, когда он будет себя видеть вне спорта. Он сможет проконсультироваться с людьми, как-то выстроить свою политическую стратегию и видение. И потом отстаивать ту позицию, которую он считает правильной. Я считаю, что Вася Ломаченко и Саша Усик – это гордость страны. Они до недавних пор в вечерах бокса объединяли абсолютно всю Украину – от Запада до Востока. Поэтому логичнее было бы им заниматься именно этим. Их съемки в российском православном фильме? Я тоже верующий человек, тоже хожу в церковь. Но я считаю, что подобные вещи должны находиться внутри человека. И дело каждого – разглашать это не разглашать. Я не разглашаю”, – рассказал Беленюк.

Напомним, Усик и Ломаченко попали в базу Миротворца.