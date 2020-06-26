Пятница, 26 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксБеленюк: Усик и Ломаченко объединяли Украину – от Запада до Востока
Бокс

Беленюк: Усик и Ломаченко объединяли Украину – от Запада до Востока

AdminНет комментариев
Добавлено

Жан Беленюк прокомментировал отношение к Александра Усика и Василия Ломаченко

#Усик #Ломаченко, #Беленюк

Источник – Чемпион.

Украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко следует сконцентрировать свои силы на боксе, а не на политике.

Об этом рассказал украинский борец и народный депутат Жан Беленюк.

“Что касается Усика, то, на мой субъективный взгляд, я бы на его месте сконцентрировался на занятии спортом. А политика, политические моменты – это уже потом, со временем, когда он будет себя видеть вне спорта. Он сможет проконсультироваться с людьми, как-то выстроить свою политическую стратегию и видение. И потом отстаивать ту позицию, которую он считает правильной.

Я считаю, что Вася Ломаченко и Саша Усик – это гордость страны. Они до недавних пор в вечерах бокса объединяли абсолютно всю Украину – от Запада до Востока. Поэтому логичнее было бы им заниматься именно этим.

Их съемки в российском православном фильме? Я тоже верующий человек, тоже хожу в церковь. Но я считаю, что подобные вещи должны находиться внутри человека. И дело каждого – разглашать это не разглашать. Я не разглашаю”, – рассказал Беленюк.

Напомним, Усик и Ломаченко попали в базу Миротворца.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Вторая допинг-проба Беспутіна оказалась положительной

Руис начал подготовку к следующему поединку

Гассиев рассказал, уважает ли он Усика

Фьюри отказался сотрудничать со скандальным советником

Фьюри не уверен в победе Джошуа над Усиком

Закрыть