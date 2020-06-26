Фьюри назвал смехотворный гонорар за выставочный бой с Тайсоном

Британец не готов боксировать против Железного Майка

#Фьюри, #Тайсон

Источник – Boxing Scene.

С обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри были неудачные переговоры по поводу выставочного боя с легендой Майком Тайсоном.

Об этом заявил сам Фьюри.

“Люди Тайсона связывались со мной. Все было реально, но мы так и не договорились. Те, кто предлагал деньги Майку, предложили нам мелочь. Тайсон говорил о сумме в 500 миллионов долларов. Но цифра, которую мы увидели на бумаге, была просто смехотворной.

ESPN предлагал мне за выставочный бой 10 миллионов долларов. Но я не готов рисковать своей репутацией ради такой мелочи. Если бы я проиграл, все говорили бы, что я никчемный боксер, потому что меня одолел 53-летний мужик. Если бы выиграл, то меня называли бы задирой. Мне это не нужно”, – сказал Фьюри.