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Фьюри: Уайлдера нельзя списывать, он еще себя покажет

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Тайсон оценил перспективы американского боксера

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Boxing News 24.

Американский боксер Деонтей Уайлдер может попасть мощным ударом в чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Об этом заявил сам Тайсон.

“Уайлдер может меня побить, и это факт. Не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло. Конечно, я не исключаю, что он попадет на меня мощным ударом. Любой супертяжеловес может это сделать.

Я уверен, что в третьем поединке Деонтей покажет лучшее выступление. Но и в своих силах я не сомневаюсь. Думаю, что в этот раз шансы будут 60/40 в мою пользу. В конце концов, я уже дважды избил его. Но Деонтея нельзя списывать со счетов, он еще себя покажет”, – сказал Тайсон.

Ранее, Уайт Фьюри обвинил в лукавстве.

Источник: champion.com.ua
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