Известный актер поддержал Усика и Ломаченко: У нас любимая забава – травить лучших

Горбунов является фанатом мастерства и таланта украинских боксеров

#Усик #Ломаченко, #Горбунов

Источник – Sportarena.

Украинский актер Алексей Горбунов является фанатом мастерства и таланта украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, которые снимались в российском фильме о православии.

Об этом заявил сам актер.

“Я поддерживаю Ломаченко и Усика, потому что я – фанат их мастерства и таланта, а что говорят политики и телевизор – мне абсолютно все равно. Я человек творческий и на своей шкуре это почувствовал.

Что-то сказал, и начинают обсасывать со всех сторон. Которого [чертовски]? Вы смотрите, что я делаю. У нас любимая забава – [травить] лучших. Тех, кто лучший в этой стране, и с флагом Украины показывают, что мы умеем драться, петь и в кино играть.

Усик не имеет права сказать, что он думает? Он спортсмен с мировым именем. Он имеет право говорить то, что считает нужным. Это политикам надо за базаром следить. А спортсмены и актеры пусть говорят, что хотят, подчеркивая, что это их личное мнение”, – сказал Горбунов.