Мартинес рассказал о возможном поединке с Далакяном

Дата объединительного поединка может измениться

#Далакян, #Мартинес

Источник – iSport.ua.

Обладатель титула по версии WBC в легчайшем весе мексиканец Хулио Сесар Мартинес (16-1, 12 КО) ведет переговоры об объединительном бое с украинским чемпионом WBA Артемом Далакяну (20-0, 14 КО).

Об этом заявил сам мексиканец.

“Мы готовы столкнуться с чем угодно, мы не чувствуем страха, нацелены на то, чтобы вместе творить историю. Хочу драться со всеми, у кого есть титулы. Хочу следовать тем же путем, который проложил Сауль Альварес.

Актуально: Далакян проведет объединительный бой с Мартинесом

Объединительный бой с Далакяну – это то, что мне предварительно сообщили. Именно к этому поединку я готовлюсь. 15 августа – это всего лишь предварительная дата, она может поменяться. Надеемся на то, что никаких переносов через коронавирус не будет”, – отметил Мартинес.