Определилась причина смерти ексдружини Мейвезера

Стала известна причина смерти Джози Харрис

#Мейвезер

Источник – tribuna.com.

Судмедэксперт округа Лос-Анджелес назвал причину смерти ексдружини легендарного боксера Флойда Мейвезера.

Об этом сообщает Boxing Scene.

40-летняя Джози Харрис умерла от передозировки наркотиками. В ее крови были обнаружены ксанакс и фентанил.

Трагедия произошла 10 марта, Харрис была обнаружена мертвой в своем автомобиле.

Мейвезер был женат на Гаррис течение 15 лет, у пары было трое детей. В 2010 году Флойд провел в тюрьме два месяца за то, что избил Джози.

Напомним, Мейвезер может стать владельцем клуба АПЛ.