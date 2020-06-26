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Бокс

Определилась причина смерти ексдружини Мейвезера

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Стала известна причина смерти Джози Харрис

#Мейвезер

Источник – tribuna.com.

Судмедэксперт округа Лос-Анджелес назвал причину смерти ексдружини легендарного боксера Флойда Мейвезера.

Об этом сообщает Boxing Scene.

40-летняя Джози Харрис умерла от передозировки наркотиками. В ее крови были обнаружены ксанакс и фентанил.

Трагедия произошла 10 марта, Харрис была обнаружена мертвой в своем автомобиле.

Мейвезер был женат на Гаррис течение 15 лет, у пары было трое детей. В 2010 году Флойд провел в тюрьме два месяца за то, что избил Джози.

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Напомним, Мейвезер может стать владельцем клуба АПЛ.

Источник: champion.com.ua
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