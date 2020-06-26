Руис: Я хочу заткнуть рот Вайту и получить реванш с Джошуа
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Источник – tribuna.com.
Ексчемпіон мира в супертяжелом весе Энди Руис назвал желаемых соперников.
Об этом рассказал сам боксер.
“Я хочу снова шокировать мир, набрав форму и показав все свои навыки. Это моя главная цель.
Сейчас я нахожусь в тренировочном лагере. Я чувствую, что разочаровал своих болельщиков, и намерен вернуть их расположение.
Я хочу подраться с Ділліаном Уайтом и заткнуть ему рот. Я желаю провести реванш, третий бой с Джошуа.
Также, я бы встретился с победителем трилогии Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри. Поединок против Уайта в США был бы потрясающим. Я знаю, что могу его победить.
Я чувствую, что могу победить любого соперника. Все зависит только от меня”, – сказал Руис.
Мексиканец не выходил в ринг с декабря 2019 года, когда уступил свои пояса в реванше Энтони Джошуа.
Напомним, Руис начал подготовку к следующему бою.