Шатерникова: Объединительный бой Далакяна состоится до конца года

Алина Шатерникова прокомментировала следующий бой Артема Далакян

#Далакян, #Шатерникова

Источник – tribuna.com.

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян до конца года проведет объединительный бой с чемпионом по версии WBC Хулио Мартинесом.

Об этом рассказала вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

“Переговоры по объединительному бою Далакяна продолжаются. Я не могу сказать, что они окончательно оформляются или уже готовы к подписанию. Нет, до этого еще далеко. Говорить, о объединительный поединок в Китае при нынешних условиях – нонсенс.

Команда Артема пытается выбить для него лучшие условия, чтобы он мог нормально подготовиться, адаптироваться. Никто не хочет, чтобы такой бой проходил в каком-то ангаре.

Переговоры продолжаются еженедельно, но пока никто контракт не подписывать. У меня есть интуиция, что до конца года объединительный бой Артема состоится, но точно не в ближайшие месяцы”, – сказала Шатерникова.