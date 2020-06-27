Башир: Усик станет проблемой для Уайлдера

Тайсон Фьюри прокомментировал перспективы Александра Усика в супертяжелом весе

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Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) сможет противостоять в ринге Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО).

Об этом рассказал чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО)

“Уайлдер не потерял свой статус самого опасного супертяжеловеса. Он может отправить на канвас любого соперника, кроме меня. Наверное, проблемой для Уайлдера стал бы и Александр Усик. Мы с Усиком – два боксера которые смогут противостоять Уайлдеру в ринге.

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Я – настоящий зверь, воин, чемпион. А с Усиком ему было бы трудно, потому что Александр – опытный левша, искусный боксер. Он был абсолютным чемпионом и знает, как справиться с мощными ударами”, – отметил Фьюри.

Напомним, Фьюри отказался сотрудничать со скандальным советником.