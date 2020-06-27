Президент WBC: “Фьюри встретится с Уайтом после третьего боя с Уайлдером

Сулейман внес ясность в бой Фьюри – Вайт
#Фьюри, #Вайт, #Сулейман
Источник – World Boxing News.
Всемирный боксерский совет (WBC) не допустит, чтобы обладатель титула в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел объединительный бой с Энтони Джошуа, прежде, чем проведет защиту с Ділліаном Уайтом.
Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
“Всемирный боксерский совет постоянно подтверждает, что обязательная защита чемпиона WBC в супертяжелом весе должна пройти против обязательного претендента и временного чемпиона Диллиан Уайта. Этот поединок должен состояться после третьего боя Фьюри с Уайлдером.
Учитывая данные обстоятельства, WBC не будет рассматривать запрос по поводу повышения кого-нибудь в супертяжелом весе до статуса франчайзингового чемпиона, пока не будут выполнены требования по поводу обязательной защиты”, – сказал Сулейман.
Ранее, Уайт Фьюри обвинил в лукавстве.