Суббота, 27 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксПрезидент WBC: “Фьюри встретится с Уайтом после третьего боя с Уайлдером
Бокс

Президент WBC: “Фьюри встретится с Уайтом после третьего боя с Уайлдером

AdminНет комментариев
Добавлено

Сулейман внес ясность в бой Фьюри – Вайт

#Фьюри, #Вайт, #Сулейман

Источник – World Boxing News.

Всемирный боксерский совет (WBC) не допустит, чтобы обладатель титула в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел объединительный бой с Энтони Джошуа, прежде, чем проведет защиту с Ділліаном Уайтом.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

“Всемирный боксерский совет постоянно подтверждает, что обязательная защита чемпиона WBC в супертяжелом весе должна пройти против обязательного претендента и временного чемпиона Диллиан Уайта. Этот поединок должен состояться после третьего боя Фьюри с Уайлдером.

Учитывая данные обстоятельства, WBC не будет рассматривать запрос по поводу повышения кого-нибудь в супертяжелом весе до статуса франчайзингового чемпиона, пока не будут выполнены требования по поводу обязательной защиты”, – сказал Сулейман.

Ранее, Уайт Фьюри обвинил в лукавстве.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − шесть =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Руис начал подготовку к следующему бою

Башир: Усик станет проблемой для Уайлдера

У легендарного боксера обнаружили коронавирус

Определилась причина смерти ексдружини Мейвезера

Руис: Я хочу заткнуть рот Вайту и получить реванш с Джошуа

Закрыть