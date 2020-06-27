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Бокс

Руис начал подготовку к следующему бою

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Боксер проведет первый в 2020 году бой в сентябре

#Руис

Источник – iSport.ua.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBO, IBF и WBO Энди Руис начал тренировочный лагерь в рамках подготовки к бою, который состоится в сентябре.

Об этом сообщает BoxingScene.

Мексиканец начал тренировки в Лас-Вегасе под руководством Хорхе Капетілльо. Тренер поможет боксеру войти в тренировочный ритм, после чего передаст его Эдди Рейносо.

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В сентябре у Руиса запланирован бой под руководством промоутерской организации Premier Boxing Champions, но соперник пока неизвестен.

Мексиканец не выходил в ринг с декабря 2019 года, когда уступил свои пояса в реванше Энтони Джошуа.

Ранее, Фьюри не уверен в победе Джошуа над Усиком.

Источник: champion.com.ua
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