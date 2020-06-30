Бывший соперник Ломаченко намерен составить конкуренцию украинцу в легком весе

Линарес хочет вернуться на вершину
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Источник – ringtv.com.
Бывший чемпион мира в трех дивизионах венесуэлец Хорхе Линарес, который проведет бой против доминиканца Хавьера Фортуны, готов вернуться на вершину легкого веса.
Об этом заявил сам боксер.
“Я готов вернуться на вершину легкого веса. Я также благодарен за то, что возглавил файт-кард в такое непростое для мира время, но я надеюсь дать всем немного отвлечься и поволноваться, поскольку я стану на шаг ближе к возвращению короны в 135 фунтах”, – отметил Линарес.
Напомним, бой Ломаченко – Лопес должен состояться со зрителями.
Ранее, Ломаченко и Усик высмеяли технику Виталия Кличко.
Источник: champion.com.ua