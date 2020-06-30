Бывший соперник Ломаченко намерен составить конкуренцию украинцу в легком весе

Линарес хочет вернуться на вершину

#Линарес

Источник – ringtv.com.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах венесуэлец Хорхе Линарес, который проведет бой против доминиканца Хавьера Фортуны, готов вернуться на вершину легкого веса.

Об этом заявил сам боксер.

“Я готов вернуться на вершину легкого веса. Я также благодарен за то, что возглавил файт-кард в такое непростое для мира время, но я надеюсь дать всем немного отвлечься и поволноваться, поскольку я стану на шаг ближе к возвращению короны в 135 фунтах”, – отметил Линарес.