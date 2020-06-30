Майк Тайсон рассказал, что быть независимым его научила украинка

Источник – Чемпион.

Сегодня свой день рождения отмечает один из самых известных спортсменов – Майк Тайсон. Легендарному чемпиону мира исполняется 54 года.

Легендарный боксер будет принимать множество поздравлений, в том числе и из Украины. Компания Parimatch, например, заменила на своем сайте логотип на Pari Mike. Напомним, что в прошлом году Тайсон на приглашение Parimatch приезжал погостить в Киев вместе с семьей. Во время визита он на встрече с журналистами вспомнил о Камилле Евалд (Еващук), которая была его приемной матерью и отметил, что именно украинка научила его независимости.

Хотя Тайсон завершил карьеру уже 15 лет назад, имя Железного Майка все еще на слуху. Его можно увидеть в эпизодах голливудских фильмов или почитать о нем в новостях. Не так давно появились слухи о том, что Тайсон может провести бой с 57-летним Эвандером Холифилдом. Примечательно, что никто из боксеров не стал опровергать эту информацию. Оба заявили, что поединок вполне может состояться.

Противостояние с Холифилдом стало одним из самых жарких в истории бокса. А вот с братьями Кличко Майк так ни разу и не встретился. На счету Тайсона до сих пор множество рекордов, побить которые вряд ли кому-то удастся в ближайшее время. Он внесен в Книгу Рекордов Гиннеса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов. Майк является самым молодым чемпионом мира и самым молодым абсолютным чемпионом мира, также он потратил наименьшее время от дебюта до завоевания чемпионских титулов в профессионалах. Также, долгое время Тайсон был самым высокооплачиваемым боксером, до того как взошла звезда Флойда Мейвезера.