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Белью: Уверен, что Вайт разнесет Поветкина

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Тони дал прогноз на бой двух боксеров

#Белью, #Вайт, #Поветкин

Источник – Boxing News 24.

Диллиан Уайт в бою с россиянином Александром Поветкиным будет фаворитом.

Об этом заявил британский ексчемпіон в двух весовых категориях Тони Белью.

“Я думаю, что Вайт будет фаворитом в бою с Поветкиным. Почему? Он слишком большой и сильный для Александра. Не буду утверждать, но мне кажется, что он уже не тот зверь, каким был раньше.

Я уверен, что Вайт его разнесет. Диллиан сразу поразит его по корпусу, тем самым заставив открыться. Уайт должен беспокоиться только о корпуса слева. Поветкин классно пробивает боковые. Но как бы там не было, Вайт пройдет Поветкина”, – сказал Белью.

Напомним, что поединок между британцем и россиянином должен был состояться 2 мая в Манчестере (Великобритания), однако из-за пандемии коронавирус бой перенесли.

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Ранее стала известна новая дата боя Диллиан Уайт – Александр Поветкин.

Источник: champion.com.ua
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