Белью: Уверен, что Вайт разнесет Поветкина

Тони дал прогноз на бой двух боксеров
#Белью, #Вайт, #Поветкин
Источник – Boxing News 24.
Диллиан Уайт в бою с россиянином Александром Поветкиным будет фаворитом.
Об этом заявил британский ексчемпіон в двух весовых категориях Тони Белью.
“Я думаю, что Вайт будет фаворитом в бою с Поветкиным. Почему? Он слишком большой и сильный для Александра. Не буду утверждать, но мне кажется, что он уже не тот зверь, каким был раньше.
Я уверен, что Вайт его разнесет. Диллиан сразу поразит его по корпусу, тем самым заставив открыться. Уайт должен беспокоиться только о корпуса слева. Поветкин классно пробивает боковые. Но как бы там не было, Вайт пройдет Поветкина”, – сказал Белью.
Напомним, что поединок между британцем и россиянином должен был состояться 2 мая в Манчестере (Великобритания), однако из-за пандемии коронавирус бой перенесли.
Ранее стала известна новая дата боя Диллиан Уайт – Александр Поветкин.