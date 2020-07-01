Белью: Уверен, что Вайт разнесет Поветкина

Тони дал прогноз на бой двух боксеров

#Белью, #Вайт, #Поветкин

Источник – Boxing News 24.

Диллиан Уайт в бою с россиянином Александром Поветкиным будет фаворитом.

Об этом заявил британский ексчемпіон в двух весовых категориях Тони Белью.

“Я думаю, что Вайт будет фаворитом в бою с Поветкиным. Почему? Он слишком большой и сильный для Александра. Не буду утверждать, но мне кажется, что он уже не тот зверь, каким был раньше.

Я уверен, что Вайт его разнесет. Диллиан сразу поразит его по корпусу, тем самым заставив открыться. Уайт должен беспокоиться только о корпуса слева. Поветкин классно пробивает боковые. Но как бы там не было, Вайт пройдет Поветкина”, – сказал Белью.