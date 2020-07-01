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Чемпион мира WBC согласился на бой с украинским боксером

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Деревянченко может получить бой с титулованным соперником

#Деревянченко, #Чарло

Источник – Boxingscene.

Обладатель титула WBC в среднем весе Джермалла Чарло что стать следующим соперником украинца Сергея Деревянченко.

Об этом заявил тренер американца Ронни Шилдс.

“Надеемся и молимся, что однажды получим бой с Альваресом. Но пока должны драться с теми, кого перед нами поставят. Первый боксер в мировом рейтинге – Сергей Деревянченко. Пожалуй, сейчас он главный претендент на бой с нами. Мы хотим драться с лучшими, Джермалл говорит мне об этом каждый день”, – сказал Шилдс.

Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

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Мексиканец имеет статус “франчайзингового” чемпиона WBC, который освобождает его от обязательной защиты титула. Чарло владеет “обычным” чемпионским поясом WBC.

Ранее, следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.

Источник: champion.com.ua
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