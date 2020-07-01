Чемпион мира WBC согласился на бой с украинским боксером

Деревянченко может получить бой с титулованным соперником

#Деревянченко, #Чарло

Источник – Boxingscene.

Обладатель титула WBC в среднем весе Джермалла Чарло что стать следующим соперником украинца Сергея Деревянченко.

Об этом заявил тренер американца Ронни Шилдс.

“Надеемся и молимся, что однажды получим бой с Альваресом. Но пока должны драться с теми, кого перед нами поставят. Первый боксер в мировом рейтинге – Сергей Деревянченко. Пожалуй, сейчас он главный претендент на бой с нами. Мы хотим драться с лучшими, Джермалл говорит мне об этом каждый день”, – сказал Шилдс.