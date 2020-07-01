Чемпион мира WBC согласился на бой с украинским боксером

Деревянченко может получить бой с титулованным соперником
#Деревянченко, #Чарло
Источник – Boxingscene.
Обладатель титула WBC в среднем весе Джермалла Чарло что стать следующим соперником украинца Сергея Деревянченко.
Об этом заявил тренер американца Ронни Шилдс.
“Надеемся и молимся, что однажды получим бой с Альваресом. Но пока должны драться с теми, кого перед нами поставят. Первый боксер в мировом рейтинге – Сергей Деревянченко. Пожалуй, сейчас он главный претендент на бой с нами. Мы хотим драться с лучшими, Джермалл говорит мне об этом каждый день”, – сказал Шилдс.
Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Мексиканец имеет статус “франчайзингового” чемпиона WBC, который освобождает его от обязательной защиты титула. Чарло владеет “обычным” чемпионским поясом WBC.
Ранее, следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.