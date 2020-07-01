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Бокс

Фьюри: Победить Уайлдера можем только мы с Усиком

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Британец уверен, что украинец может составить ему конкуренцию

#Фьюри, #Уайлдер, #Усик

Источник – iFL TV.

Победить бывшего обладателя пояса Деонтея Уайлдера могут только два боксера – Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.

Об этом заявил сам Фьюри

“Деонтей Уайлдер даже сейчас остается самым опасным среди действующих тяжеловесов. Он победил бы любого супертяжа, кроме меня. А еще мне кажется, что проблемы ему создал Александр Усик.

Есть только два тяжеловесы, с которыми у Уайлдера были бы проблемы. Это я и Александр Усик. Я просто зверь, боец, легенда, линейный чемпион, а Усик – умелый и ловкий леворукий боксер. Он очень опытный и знает, как действовать против нокаутеров”, – рассказал Фьюри.

Раньше, брат Уайлдера Фьюри обвинил в мошенничестве с перчатками.

Источник: champion.com.ua
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