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Миллер может быть отстранен от бокса на три года

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Промоутер объяснил разницу для Миллера в поимке на допинге сейчас и перед боем с Джошуа

#Миллер #Гірн

Источник – iSport.ua.

Боксер Джаррелл Миллер после обнаружения допинга столкнется с гораздо более суровым наказанием, чем тот, который был перед боем с Энтони Джошуа, когда WBA дисквалифицировала Миллера на полгода.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Разница в том, что Миллер теперь имеет действующую лицензию комитета в Неваде. Когда он готовился к бою с Джошуа, он просто подал заявку на лицензию. Теперь она у него есть и Миллер может быть временно отстранен от бокса в Неваде. Может быть, даже на три года”, – сказал Гірн.

Стоит отметить, что в случае отстранения Джаррелл Миллер не сможет получить новую лицензию в любом из штатов США.

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Напомним, что Миллер провалил допинг-тест. Это произошло накануне его поединка с Джерри Форрест, который был запланирован на 9 июля.

Источник: champion.com.ua
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