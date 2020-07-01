Вайт готовится побить Фьюри и уже придумал план

Боксер является временным чемпионом WBC
#Вайт, #Фьюри
Источник – Sky Sports.
Если обладатель титула Тайсон Фьюри победит Деонтея Уайлдера, то будет обязан встретиться с Уайтом, который уже знает как победить Тайсона.
Об этом заявил сам Уайт.
“Уайлдер бьет не так сильно, как это разрекламировали. Кроме того, он не умеет бить в корпус. Уайлдер охотится только за ударами в голову, а по корпусу бить не умеет.
Если бы в первом бою с Фьюри он чаще бил в корпус, то у Тайсона не было бы сил подняться после нокдауна в конце. А Фьюри нужно бить и в голову и по корпусу.
Он реально жесткий боксер, но я намерен бить не только в голову. Да, он техничный и классный боец, но я при выходе в ринг превращусь в животное”, – сказал Уайт.
Ранее, Гірн призвал Уайлдера уступить Вайту боем против Фьюри.
Напомним, брат Уайлдера Фьюри обвинил в мошенничестве с перчатками.