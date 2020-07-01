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Бокс

Вайт готовится побить Фьюри и уже придумал план

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Боксер является временным чемпионом WBC

#Вайт, #Фьюри

Источник – Sky Sports.

Если обладатель титула Тайсон Фьюри победит Деонтея Уайлдера, то будет обязан встретиться с Уайтом, который уже знает как победить Тайсона.

Об этом заявил сам Уайт.

“Уайлдер бьет не так сильно, как это разрекламировали. Кроме того, он не умеет бить в корпус. Уайлдер охотится только за ударами в голову, а по корпусу бить не умеет.

Если бы в первом бою с Фьюри он чаще бил в корпус, то у Тайсона не было бы сил подняться после нокдауна в конце. А Фьюри нужно бить и в голову и по корпусу.

Он реально жесткий боксер, но я намерен бить не только в голову. Да, он техничный и классный боец, но я при выходе в ринг превращусь в животное”, – сказал Уайт.

Ранее, Гірн призвал Уайлдера уступить Вайту боем против Фьюри.

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Напомним, брат Уайлдера Фьюри обвинил в мошенничестве с перчатками.

Источник: champion.com.ua
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