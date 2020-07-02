Бой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь

Промоутеры хотят успеть до конца года

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Sky Sports.

Через неопределенную ситуацию с коронавирусом третий бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер не имеет конкретной даты проведения, однако промоутеры рассчитывают успеть все организовать до конца года.

Об этом заявил один из промоутеров Top Rank, которая ведет дела Фьюри, Брэд Джейкобс.

“Наша цель сейчас – провести бой 19-го декабря. Будем надеяться, тогда ситуация улучшится и можно будет заполнить зал хотя бы на 50%”, – сказал Джейкобс.

Организаторы не исключают, что бой может пройти в США, однако все же нацелены провести поединок в Лас-Вегасе.

Раньше, брат Уайлдера Фьюри обвинил в мошенничестве с перчатками.