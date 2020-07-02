Четверг, 2 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксБой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь
Бокс

Бой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь

AdminНет комментариев
Добавлено

Промоутеры хотят успеть до конца года

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Sky Sports.

Через неопределенную ситуацию с коронавирусом третий бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер не имеет конкретной даты проведения, однако промоутеры рассчитывают успеть все организовать до конца года.

Об этом заявил один из промоутеров Top Rank, которая ведет дела Фьюри, Брэд Джейкобс.

“Наша цель сейчас – провести бой 19-го декабря. Будем надеяться, тогда ситуация улучшится и можно будет заполнить зал хотя бы на 50%”, – сказал Джейкобс.

Организаторы не исключают, что бой может пройти в США, однако все же нацелены провести поединок в Лас-Вегасе.

Читайте также:  Уайт признался во лжи о предложенный гонорар Руису

Раньше, брат Уайлдера Фьюри обвинил в мошенничестве с перчатками.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Ломаченко готов провести бой с Лопесом без зрителей

Хейни: Арум не хочет, чтобы я боксировал с Ломаченко

Чемпион мира WBC согласился на бой с украинским боксером

Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA

Вайт готовится побить Фьюри и уже придумал план

Закрыть