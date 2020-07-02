Четверг, 2 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксБывший соперник Усика ушел от Гирная
Бокс

Бывший соперник Усика ушел от Гирная

AdminНет комментариев
Добавлено

Контракт боксера с компанией завершился и там решили его не продолжать

#Хантер, #Гірн

Источник – Boxing Scene.

Американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер и промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Гирная прекратили свое сотрудничество.

Об этом заявил сам боксер.

“Все хорошо, жизнь продолжается. Это деловое решение. Мне ничего не обещано, а я не хочу представлять компанию, которая этого не хочет.

У нас не было жесткого контракта. Я был для них больше похож на подрядчика. Но они не хотели, чтобы я дрался с их парнями и им было трудно найти бои для меня. Приятно, что их боксеры избегали меня. Это лучший знак качества, который я мог получить … Я боксер с высоким риском и низкой прибылью для противников.

Для промоутеров глупо не видеть мой потенциал. Я молодой черный американец. Я хорошо говорю, я из семьи боксеров, и я расту. Мы продолжим захватывать власть. Я думаю, что я все еще в хорошей позиции. У меня все еще есть намерения. Я хочу оставить большое наследство для моей семьи. Я знаю, какой у меня потенциал”, – заявил Хантер.

Хантер в своей карьере проиграл однажды, уступив по очкам Александру Усику.

Читайте также:  Экс-чемпион объяснил, почему Ломаченко не лучший в Р4Р

Напомним, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
WBC назначила чемпионский бой в категории Ломаченко

Усик назвал свой самый проблемный бой

Ломаченко может провести бой перед поединком с Лопесом

Следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира

Бой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь

Закрыть