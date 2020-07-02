Бывший соперник Усика ушел от Гирная

Контракт боксера с компанией завершился и там решили его не продолжать

#Хантер, #Гірн

Источник – Boxing Scene.

Американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер и промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Гирная прекратили свое сотрудничество.

Об этом заявил сам боксер.

“Все хорошо, жизнь продолжается. Это деловое решение. Мне ничего не обещано, а я не хочу представлять компанию, которая этого не хочет.

У нас не было жесткого контракта. Я был для них больше похож на подрядчика. Но они не хотели, чтобы я дрался с их парнями и им было трудно найти бои для меня. Приятно, что их боксеры избегали меня. Это лучший знак качества, который я мог получить … Я боксер с высоким риском и низкой прибылью для противников.

Для промоутеров глупо не видеть мой потенциал. Я молодой черный американец. Я хорошо говорю, я из семьи боксеров, и я расту. Мы продолжим захватывать власть. Я думаю, что я все еще в хорошей позиции. У меня все еще есть намерения. Я хочу оставить большое наследство для моей семьи. Я знаю, какой у меня потенциал”, – заявил Хантер.