Хейни: Арум не хочет, чтобы я боксировал с Ломаченко

Боксер сделал дерзкое заявление в адрес украинца и его промоутера

#Ломаченко, #Хейни

Источник – Fight Hype.

Чемпиону мира по версии WBC в легком весе Девине Хейни не нужен бой с обладателем титулов WBC Franchise, WBO и WBA Василием Ломаченко, чтобы стать топовым боксером.

Об этом заявил сам американец.

“Так, я не получил бой с Ломаченко. Ну и что? Я не нуждаюсь в этом поединке. Хотел бы я встретиться с ним в ринге? Так. Я хочу боксировать с лучшими соперниками. Лопес? Сейчас Теофімо занят боем с Ломаченко. Пусть нокаутирует его, а потом, надеюсь, мы сможем провести с ним бой. Промоутер Боб Арум не хочет, чтобы я боксировал с его боксерами. Он не заинтересован в том, чтобы дать мне шанс стать звездой. Арум знает, что если я выйду в ринг, то побью Ломаченко”, – заявил Хейни.

Ранее, Ломаченко готов провести бой с Лопесом без зрителей.