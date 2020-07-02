Ломаченко может провести бой перед поединком с Лопесом

Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

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Источник – espreso.tv.

Американец Теофімо Лопес не исключает, что ему и украинец Василий Ломаченко перед боем за титул абсолютного чемпиона мира придется провести промежуточные поединки.

Об этом рассказал сам боксер.

“Чем быстрее состоится мой бой с Ломаченко, то лучше. Василий не дрался уже почти год, я – полгода. Возможно, нам придется провести промежуточные поединки перед нашим боем, но сейчас я не могу предсказать это. Мое тело растет из этого веса, но мы могли бы провести еще два боя в легком дивизионе. Если мы проведем поединок с Ломаченко, то это все, что нам здесь нужно”, – сказал Лопес.

Напомним, Арум назвал дату боя Ломаченко – Лопес.