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Бокс

Следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира

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Промоутер – о следующем бое своего подопечного

#Альварес

Источник – Boxing Scene.

Болельщикам не стоит рассчитывать на мега-файт в следующем поединке мексиканца Сауля Альвареса.

Об этом заявил промоутер Альвареса Эрик Гомес.

“Думаю, мы не сможем заманить кого-то из чемпионов, да и бой с Головкиным сейчас произойти не может. Но есть несколько хороших ребят во втором среднем весе, которые могут стать соперниками Сауля. Мы покажем все варианты Канело. Он обеспокоен тем, как разворачиваются события”, – сказал Гомес.

Среди возможных соперников Альвареса в суперсреднем весе называют Энтони Диррелла, Джона Райдера или Давида Лемье.

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Напомним, Головкин не претендует на бой с Альваресом.

Источник: champion.com.ua
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