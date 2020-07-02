Следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира

Промоутер – о следующем бое своего подопечного

#Альварес

Источник – Boxing Scene.

Болельщикам не стоит рассчитывать на мега-файт в следующем поединке мексиканца Сауля Альвареса.

Об этом заявил промоутер Альвареса Эрик Гомес.

“Думаю, мы не сможем заманить кого-то из чемпионов, да и бой с Головкиным сейчас произойти не может. Но есть несколько хороших ребят во втором среднем весе, которые могут стать соперниками Сауля. Мы покажем все варианты Канело. Он обеспокоен тем, как разворачиваются события”, – сказал Гомес.