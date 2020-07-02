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WBC назначила чемпионский бой в категории Ломаченко

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Люк Кембел будет драться с Райаном Гарсией

#Кэмпбелл, #Гарсиа

Источник – isport.ua.

Всемирный боксерский совет (WBC) приказал Люку Кэмпбеллу (20-3, 16 КО) и Райану Гарсии (20-0, 17 КО) провести бой за промежуточный титул чемпиона мира в легком весе.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Ранее ожидалось, что Кэмпбелл проведет бой с Хавьером Фортуной, но последний встретится с Хорхе Лінаресом.

О месте и дате проведения поединка неизвестно.

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Временный титул в легком весе оказался вакантным после того, как Девин Хэйни был восстановлен в статусе полноценного чемпиона мира.

Напомним, Арум назвал дату боя Ломаченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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