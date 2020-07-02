WBC назначила чемпионский бой в категории Ломаченко

Люк Кембел будет драться с Райаном Гарсией
#Кэмпбелл, #Гарсиа
Источник – isport.ua.
Всемирный боксерский совет (WBC) приказал Люку Кэмпбеллу (20-3, 16 КО) и Райану Гарсии (20-0, 17 КО) провести бой за промежуточный титул чемпиона мира в легком весе.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Ранее ожидалось, что Кэмпбелл проведет бой с Хавьером Фортуной, но последний встретится с Хорхе Лінаресом.
О месте и дате проведения поединка неизвестно.
Временный титул в легком весе оказался вакантным после того, как Девин Хэйни был восстановлен в статусе полноценного чемпиона мира.
Напомним, Арум назвал дату боя Ломаченко – Лопес.
Источник: champion.com.ua