Усик назвал свой самый проблемный бой

Александр Усик прокомментировал бой против Майріса Брієдіса

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Источник – klitschko-brothers.com.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик назвал победу над латвийцем Майрісом Брієдісом в полуфинале World Boxing Super Series проблемная в своей профессиональной карьере.

Об этом рассказал сам боксер.

“Подготовка к бою против Брієдіса получилась смазанной. Я пару раз болел, были проблемы внутри лагеря. Это все накладывалось, и вот получился такой Александр Усик. Но на небесах не все просто так: благодаря этому бою мы сделали вывод, каким я буду в финале . Физические кондиции у меня вообще были замечательные, несмотря на то, что пару раз лагерь останавливался через мою болезнь, а вот тактика очень хромала. Мы сидели с Ломаченко, разговаривали, и он сказал: “Слушай, если бы подняли руку Брієдісу, то, возможно, я бы даже не удивился”. Но когда Василий посмотрел поединок, то заявил: “Да нет, какой Брієдіс?”, – рассказал Усик.

Напомним, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.