Уайт: У меня есть все, чтобы победить Фьюри

Диллиан сделал очередное провокационное заявление

#Вайт, #Фьюри

Источник – TalkSport.

Претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт сможет победить чемпиона организации Тайсона Фьюри.

Об этом заявил сам Уайт.

“Я проводил спарринги с Фьюри. Но дело не только в спаррингах. Я уверен, что могу побить Фьюри. И спарринги тут ни при чем. Я знаю, что могу выиграть, если наберу форму и буду здоровым.

Я не фокусируюсь на историях о спарринг. Я просто в глубине души знаю, что могу побить Фьюри. У меня есть все, чтобы победить Тайсона”, – сказал Уайт.