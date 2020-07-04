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Уайт: У меня есть все, чтобы победить Фьюри

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Диллиан сделал очередное провокационное заявление

#Вайт, #Фьюри

Источник – TalkSport.

Претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт сможет победить чемпиона организации Тайсона Фьюри.

Об этом заявил сам Уайт.

“Я проводил спарринги с Фьюри. Но дело не только в спаррингах. Я уверен, что могу побить Фьюри. И спарринги тут ни при чем. Я знаю, что могу выиграть, если наберу форму и буду здоровым.

Я не фокусируюсь на историях о спарринг. Я просто в глубине души знаю, что могу побить Фьюри. У меня есть все, чтобы победить Тайсона”, – сказал Уайт.

Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более два года. Его чемпионский поединок с Фьюри должен состояться не позднее февраля 2021 года.

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Ранее, бой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь.

Источник: champion.com.ua
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