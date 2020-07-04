Уайт: У меня есть все, чтобы победить Фьюри

Диллиан сделал очередное провокационное заявление
#Вайт, #Фьюри
Источник – TalkSport.
Претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт сможет победить чемпиона организации Тайсона Фьюри.
Об этом заявил сам Уайт.
“Я проводил спарринги с Фьюри. Но дело не только в спаррингах. Я уверен, что могу побить Фьюри. И спарринги тут ни при чем. Я знаю, что могу выиграть, если наберу форму и буду здоровым.
Я не фокусируюсь на историях о спарринг. Я просто в глубине души знаю, что могу побить Фьюри. У меня есть все, чтобы победить Тайсона”, – сказал Уайт.
Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более два года. Его чемпионский поединок с Фьюри должен состояться не позднее февраля 2021 года.
Ранее, бой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь.