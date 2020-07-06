Бывший соперник Усика: Я так сильно избил Фьюри, что он даже не вышел на следующий бой

Американец готов провести еще один поединок с Тайсоном

#Гірн, #Гантер, #Джошуа

Источник – Boxing RU.

Американский боксер супертяжелого веса Майкл Гантер хотел бы провести бой с Энтони Джошуа.

Об этом заявил сам Гантер.

“Это правда, что я боксировал с Фьюри в любителях. У нас своя история, мы еще не поставили в ней точку. Я настолько сильно побил Тайсона, что он даже не вышел на следующий бой. Выходит, это был технический нокаут.

Джошуа стал бы новым вызовом для меня. Но я бы лучше провел еще один бой с Фьюри. Джошуа – это вызов, но встреча с ним мне не интересна”, – заявил Гантер.