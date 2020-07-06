Бывший соперник Усика: Я так сильно избил Фьюри, что он даже не вышел на следующий бой

Американец готов провести еще один поединок с Тайсоном
#Гірн, #Гантер, #Джошуа
Источник – Boxing RU.
Американский боксер супертяжелого веса Майкл Гантер хотел бы провести бой с Энтони Джошуа.
Об этом заявил сам Гантер.
“Это правда, что я боксировал с Фьюри в любителях. У нас своя история, мы еще не поставили в ней точку. Я настолько сильно побил Тайсона, что он даже не вышел на следующий бой. Выходит, это был технический нокаут.
Джошуа стал бы новым вызовом для меня. Но я бы лучше провел еще один бой с Фьюри. Джошуа – это вызов, но встреча с ним мне не интересна”, – заявил Гантер.
Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел в сентябре 2019 года, Гантер одолел россиянина Сергея Кузьмина.
Ранее, Гантер ушел от Гирная.
Источник: champion.com.ua