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Бокс

Бывший соперник Усика: Я так сильно избил Фьюри, что он даже не вышел на следующий бой

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Американец готов провести еще один поединок с Тайсоном

#Гірн, #Гантер, #Джошуа

Источник – Boxing RU.

Американский боксер супертяжелого веса Майкл Гантер хотел бы провести бой с Энтони Джошуа.

Об этом заявил сам Гантер.

“Это правда, что я боксировал с Фьюри в любителях. У нас своя история, мы еще не поставили в ней точку. Я настолько сильно побил Тайсона, что он даже не вышел на следующий бой. Выходит, это был технический нокаут.

Джошуа стал бы новым вызовом для меня. Но я бы лучше провел еще один бой с Фьюри. Джошуа – это вызов, но встреча с ним мне не интересна”, – заявил Гантер.

Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел в сентябре 2019 года, Гантер одолел россиянина Сергея Кузьмина.

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Ранее, Гантер ушел от Гирная.

Источник: champion.com.ua
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