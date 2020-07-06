Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло

Сергей Деревянченко может провести бой в сентябре
#Альварес, #Деревянченко
Источник – isport.ua.
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вскоре может провести бой.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Украинец может встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарли (30-0, 22 KO) или с Саулом Альваресом (53-1-2, 36 КО).
Что касается Чарли, то Деревянченко является обязательным претендентом на титул, занимая первую строчку рейтинга WBC. Поединок может состояться в сентябре или октябре этого года.
С Альваресом же украинец может встретиться 12 сентября. В этот день мексиканец должен был боксировать с Билли Джо Сондерсом, но отказался от боя.
Ранее сообщалось, что следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.