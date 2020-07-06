Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло

Сергей Деревянченко может провести бой в сентябре

#Альварес, #Деревянченко

Источник – isport.ua.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вскоре может провести бой.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Украинец может встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарли (30-0, 22 KO) или с Саулом Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Что касается Чарли, то Деревянченко является обязательным претендентом на титул, занимая первую строчку рейтинга WBC. Поединок может состояться в сентябре или октябре этого года.

С Альваресом же украинец может встретиться 12 сентября. В этот день мексиканец должен был боксировать с Билли Джо Сондерсом, но отказался от боя.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.