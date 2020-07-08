Беринчик может стать претендентом на пояс WBO, которым владеет Ломаченко

Украинский легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) заявил, что в недалеком будущем может стать претендентом на пояс WBO.

По его словам, WBО планирует организовать либо турнир четырех сильнейших, либо определит, кто будет драться за звание претендента на пояс, которым владеет Василий Ломаченко.

«Там есть Ли Селби, Райан Гарсия, Тагое и, конечно же, Денис Беринчик», – сказал Беринчик на своей странице в Инстаграм.

Напомним, из топ-6 рейтинга WBO нет объявленных поединков только у 3 и 4 мест, которые занимают Эммануэль Тагое и Денис Беринчик соответственно.