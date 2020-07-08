Дэвис планирует провести поединок с победителем боя Гарсия – Кэмпбелл

Боксер рассказал, когда может состояться этот бой

#Дэвис, #Гарсия #Кэмпбелл

Источник – EsNews.

Обладатель титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис хочет встретиться с победителем боя Райан Гарсия – Люк Кэмпбелл.

Об этом заявил сам Дэвис.

“Да, я видел, как Кэмпбелл боксировал с Ломаченко. Надеюсь, Он пройдет его. Так или иначе, я буду воевать с победителем, кто им не стал. Кто победит, с тем я и встречусь. По плану это должно произойти в декабре”, – сказал Дэвис.

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