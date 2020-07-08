Дэвис планирует провести поединок с победителем боя Гарсия – Кэмпбелл

Боксер рассказал, когда может состояться этот бой
#Дэвис, #Гарсия #Кэмпбелл
Источник – EsNews.
Обладатель титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис хочет встретиться с победителем боя Райан Гарсия – Люк Кэмпбелл.
Об этом заявил сам Дэвис.
“Да, я видел, как Кэмпбелл боксировал с Ломаченко. Надеюсь, Он пройдет его. Так или иначе, я буду воевать с победителем, кто им не стал. Кто победит, с тем я и встречусь. По плану это должно произойти в декабре”, – сказал Дэвис.
Актуально: Дэвис: Я побью Ломаченко в девятом или десятом раунде.
Поединок Гарсия – Кэмпбелл запланирован на осень, а уже в декабре Дэвис надеется провести бой с победителем.
Источник: champion.com.ua