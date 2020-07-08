Лопеса раздражает напыщенность Ломаченко

Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

#Ломаченко, #Лопес

Источник – espreso.tv.

Обладатель пояса IBF Теофімо Лопес не считает чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко сильнейшим боксером мира и презирает его за самоуверенность.

Об этом рассказал сам американский боксер.

Актуально: Ломаченко и Усик – в ТОП-5 лучших боксеров современности

“Нужно драться с теми, кого считают лучшими фаны, и побить их. Вот и все. Люди считают, что Ломаченко – лучший в pound-for-pound, но я в это не верю. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав. С кем бы я не дрался дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкосновенными и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их. Учитывая все свои достижения Ломаченко может быть таким, каким он есть. Но есть кое-что относительно этого чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали”, – отметил Лопес.

Напомним, Беринчик сразится за право боя с Ломаченко.