Промоутерская компания Усика анонсировала свой дебютный вечер бокса

Шоу состоится 1 августа

#Усик

Источник – Чемпион.

Промоутерская компания украинского супертяжеловеса Александра Усика 1 августа в Киеве проведет свой дебютный вечер бокса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках вечера бокса пройдут следующие бои: Владислав Сиренко – Павел Кроленко, Александр Пришедших – Константин Довбищенко, Андрей Великовский – Руслан Челюстей, Петр Иванов Роман Шкарупа.

Также на вечере бокса выступят Виктор Вихрист, Игорь Шевадзуцький, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравора Петросяна и Даниэль Лапин.

Отмечается, что шоу пройдет в сочетание спортивного драйва и утонченной светской вечеринки в кругу всемирно известных спортсменов и звездных гостей”.

Просмотреть это сообщение в Instagram

1 августа в Украину возвращается большой бокс. Компания USYK 17 PROMOTION дебютирует с инновационным спортивным шоу Big Boxing Night. Современная арена в респектабельном пригороде Киева, захватывающие пейзажи, яркая развлекательная программа, уютные lounge-зоны и комфортные фуд-корты – все это создаст неповторимую атмосферу и незабываемые эмоции для гостей взрывного шоу Big Boxing Night. Среди главных поединков вечера: бои наиболее перспективных тяжеловесов Украины Владислава Сиренко и Александра Пришельца; чемпиона WBC Francophone в среднем весе Андрея Великовського; Петра Иванова, чемпиона мира среди молодежи по версии WBC. Также на ринг снова выйдет Виктор Вихрист, чемпион Европейских игр 2019, Чемпион Европы 2017, четырехкратный победитель национального первенства, который в прошлом году успешно дебютировал на профессиональном ринге. В насыщенной программе бои андеркарта мощных проспектов Украины, в частности Игоря Шевадзуцького, Станислава Кутина, Дмитрия Безуса, Зоравора Петросяна, а также перспективного дебютанта Даниэля Лапина. Big Boxing Night – самый ожидаемый open air шоу летнего сезона 2020 в Украине, что впервые представляет уникальный формат – сочетание спортивного драйва и утонченной светской вечеринки в кругу всемирно известных спортсменов и звездных гостей. Развлекательная программа с участием Златы Огневич, Серега (Полиграф ша – рікoff). #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk @usyk17.promotion @usykaa

Сообщение, распространенный USYK-17 Promotion (@usyk17.promotion) 9 Июл 2020 г. в 9:51 PDT