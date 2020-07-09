Сиренко: Верю, что Ломаченко с легкостью победит Лопеса

Боксер верит в успех украинца в этом поединке
#Ломаченко, #Сиренко
Источник – Mixsport.
Чемпион WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко в бою против обладателя титула IBF Теофімо Лопеса должен праздновать победу.
Об этом заявил украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко.
“Уверен в Васильеве на 100%. Будет бой без проблем? Трудно предусмотреть. Зависит от множества факторов. Я надеюсь и верю, что Василий с легкостью одолеет Лопеса”, – сказал Сиренко.
Ранее, бой Ломаченко – Лопес может состояться в октябре.
Источник: champion.com.ua