Тренер Деревянченко: Неважно, с кем будет драться Сергей – с Канело или Чарло

Украинцу все равно, с кем проводить следующий бой

#Деревянченко, #Канело

Источник – boxingnews24.com.

Украинскому боксеру Сергею дерев’янченку не имеет разницы в предложениях по бою от действующего чемпиона в двух весовых категориях Сауля Альвареса и обладателя титула WBC в среднем дивизионе Джермалла Чарло.

Об этом заявил тренер украинца Андре Розье.

“Деревянченко возвращается, он готовится к любому сопернику. Мы делаем то, что нам необходимо сделать, чтобы подготовиться к любой задачи, которая будет перед нами стоят.

То, что мы хотим сделать, – это просто вопрос времени, но мы будем готовы ко всему. Деревянченко не волнует, что Альварес может создать ему проблемы. Сергей дрался с Геннадием Головкиным и победил его. У него был бой с Дэниэлом Джейкобс. Этот поединок получился близким. Как на меня, там была ничья.

Сергей никогда не жалуется. Когда мы надрали задницу Головкину, он сказал: “Окей, тренер, все нормально. У нас всегда есть второй шанс”.

Неважно, с кем будет драться Дерев’янченком – с Канело или Джермаллом Чарло. На этом уровне ты должен быть готов к любому сопернику. Никогда не знаешь, как сложится конкретный поединок. Все зависит от Деревянченко”, – сказал Розье.