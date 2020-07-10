Бывший чемпион мира бросил вызов легендарному Тайсону

Боу может вернуться на ринг

#Тайсон #Буу

Источник – The Sun.

Бывший чемпион мира в хевівейті Риддик Боу собирается вернуться на ринг ради поединка с легендарным соотечественником Майком Тайсоном.

Об этом заявил сам Боу.

“Если фанаты хотят увидеть мой поединок, я не против. Я желаю сделать болельщиков счастливыми. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который действительно отдал все силы, чтобы сделать бокс большим. Я хочу выйти на ринг. Уверен, что это идеальное время. Я очень взволнован возможностью снова драться. Это официально. Я скажу так: я официально возвращаюсь и хочу устроить бой.

Давайте драться, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд. Мы с Тайсоном ходили в одну школу. Мы хорошо знаем друг друга. Мы начинали очень близко, ведь жили в одном районе, но потом наши боксерские пути разошлись. Естественно, мы оба стали чемпионами мира в хевівейті. Я очень взволнован и хочу подраться с Майком сейчас. Я выйду против него в любой день недели, будь то выставочный или настоящий бой”, – сказал Боу.