Гарсия: У Лопеса хороший шанс против Ломаченко

Ранее Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Лопесом

#Ломаченко, #Зеленский, #Гарсия

Источник – 24boxing.com.ua.

Чемпион IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) имеет шанс победить чемпиона WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом заявил тренер Роберт Гарсия.

“Лопес очень сильный. У него хороший шанс против Ломаченко”, – сказал Гарсия в прямом эфире в Инстаграм.