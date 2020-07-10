Гарсия: У Лопеса хороший шанс против Ломаченко

Ранее Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Лопесом
#Ломаченко, #Зеленский, #Гарсия
Источник – 24boxing.com.ua.
Чемпион IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) имеет шанс победить чемпиона WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
Об этом заявил тренер Роберт Гарсия.
“Лопес очень сильный. У него хороший шанс против Ломаченко”, – сказал Гарсия в прямом эфире в Инстаграм.
Напомним, Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Лопесом.
Накануне стало известно, что бой Ломаченко – Лопес может состояться в октябре.
Источник: champion.com.ua