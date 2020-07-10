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Гарсия: У Лопеса хороший шанс против Ломаченко

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Ранее Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Лопесом

#Ломаченко, #Зеленский, #Гарсия

Источник – 24boxing.com.ua.

Чемпион IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) имеет шанс победить чемпиона WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом заявил тренер Роберт Гарсия.

“Лопес очень сильный. У него хороший шанс против Ломаченко”, – сказал Гарсия в прямом эфире в Инстаграм.

Напомним, Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Лопесом.

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Накануне стало известно, что бой Ломаченко – Лопес может состояться в октябре.

Источник: champion.com.ua
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